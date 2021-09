Rinnovo Dybala Juve, Cherubini: «Prendiamo un po' di tempo...»

Il dirigente della Juventus Cherubini ha parlato in merito alla trattativa per il rinnovo di Paulo Dybala

Il direttore Federico Cherubini, presente ieri a Coverciano per Inside the sport, ha parlato anche del rinnovo di contratto di Paulo Dybala. Oltre ad essersi soffermato sul suo percorso alla Juve, il dirigente ha chiarito la situazione per il numero 10 della Juventus. Queste le sue parole riprese da La Gazzetta dello Sport.

«Dico solo che c’è ottimismo e serenità. Con Paulo abbiamo convenuto di prenderci un po’ di tempo, in considerazione dei tanti impegni ravvicinati di questo periodo».

