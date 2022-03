Rinnovi Juve, De Sciglio resta: le ultime su Bernardeschi e Cuadrado

Rinnovi Juve: tengono banco in casa bianconere le questioni relativa a Bernardeschi e Cuadrado, certo di restare De Sciglio

In casa Juve tiene banco la questione rinnovi. Tra i bianconeri che devono valutare il loro futuro ci sarebbero De Sciglio, Cuadrado e Bernardeschi.

Il colombiano ha un’opzione per un rinnovo annuale, ma la Juve vorrebbe offrire un biennale con decurtazione dell’ingaggio. A 4 milioni annui si potrebbe chiudere dice la Stampa. Per De Sciglio il futuro è abbastanza chiaro e ha un accordo con i bianconeri per un triennale con ingaggio di poco sotto ai 2 milioni. Situazione diversa per Bernardeschi, lui vorrebbe restare ed è anche disposto ad abbassarsi lo stipendio, contatti in giornata con l’agente Federico Pastorello dice Tuttosport.