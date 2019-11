Rinnovi Juventus: dopo Bonucci, tocca a Szczesny e Cuadrado

Rinnovi Juventus, tempo di firme in casa bianconera: dopo quella ufficiale di Bonucci, tocca ora a Szczesny e Cuadrado

Sosta per le Nazionali, tempo di firme. Almeno in casa Juventus, che ha appena celebrato il rinnovo di contratto da parte del capitano – almeno fino al rientro di Chiellini… – Leonardo Bonucci. Ma non è finita qui.

Come riporta Tuttosport, infatti, ci sono altri due prolungamenti ormai definititi. Quello di Wojciech Szczesny fino al 2024 e quello di Juan Cuadrado fino al 2022. Entrambi verranno ufficializzati nei prossimi giorni, quando si definiranno nuovi scenari anche con Blaise Matuidi, in scadenza a giugno.