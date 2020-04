Rinnovo Brozovic, sarà un’estate calda: trattative in corso, lo staff del croato chiede un milione in più per firmare l’accordo

Sarà un’estate caldissima. Marcelo Brozovic vuole proseguire la sua carriera all’Inter, ma le parti dovranno trovare un accordo per il rinnovo.

Il Corriere dello Sport in edicola oggi evidenzia la richiesta del giocatore croato che vuole un milione di euro in più. Il prolungamento – si legge – sarà fino al 2023. Le prossime settimane saranno decisive per trovare un accordo tra le parti.