Rinnovo Castagne, manca l’accordo con l’Atalanta. Il belga potrebbe andarsene da Bergamo, occhi su Maehle del Genk

Il rinnovo non è poi così scontato. Timothy Castagne, infatti, potrebbe lasciare Bergamo, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

L’accordo con il belga – si legge – è in stand by e i nerazzurri potrebbero pensare al danese del Genk Maehle, già seguito in passato. Occhi puntati anche sul greco Giannoulis, ma il tutto dipenderà dall’esterno belga. Al momento, però, non ci sono novità.