Rinnovo D’Ambrosio, l’Inter non ha fretta di trattare con il difensore

Rinnovo D’Ambrosio, questo torna ad essere un tema caldo in casa Inter. I nerazzurri, però, non hanno alcuna fretta

D’Ambrosio e l’Inter torneranno a fare delle valutazioni sul futuro. Anche perché quello che una volta era il suo ruolo, l’esterno, per esigenze anagrafiche si è trasformato in centrale, mentre l’Inter si sta muovendo sul mercato per rinforzare le fasce.

Ma, come riporta calciomercato.com, già la scorsa estate D’Ambrosio sembrava dover approdare a nuove destinazioni ma poi alla fine è rimasto in nerazzurro. La strategia per la prossima stagione appare la medesima e anche l’Inter, al momento, non sembra aver fretta di trattare.