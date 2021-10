Rinnovo De Vrij, l’Inter pensa anche alla possibile cessione

Il rinnovo di Stefan de Vrij con l’Inter non è assolutamente scontato. I nerazzurri potrebbero cedere l’olandese

Nel consueto appuntamento con il suo “borsino” su Gazzetta.it, Alfredo Pedullà fa il punto su Stefan De Vrij, difensore olandese dell’Inter nel mirino di diversi club europei:

«Poco meno di un anno fa Raiola aveva confermato di aver trovato l’accordo con la società per il rinnovo: si era raggiunta l’intesa sulla base di circa 4,5 milioni a salire con i bonus. Non siamo arrivati all’annuncio, che doveva arrivare addirittura sette o otto mesi fa: per l’Inter sarebbe una straordinaria plusvalenza, non c’è nulla di scontato».