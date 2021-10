Infortunio Correa, l’Inter potrebbe perderlo per diverso tempo

Infortunio Correa: lo stop potrebbe essere più lungo del previsto. Le ultime notizie sulle condizioni dell’attaccante argentino

Brutte notizie per Simone Inzaghi e per Joaquin Correa. L’infortunio di cui si parla oggi per il Tucu, infatti, potrebbe essere più grave del previsto e potrebber tenerlo fuori per diverso tempo.

Stando a quanto riporta Gustavo Yarroch di ESPN, infatti, il calciatore avrebbe subito al muscolo ischiotibiale della gamba sinistra. Certamente non un periodo fortunato per l’attaccante dell’Inter.