Infortunio Correa: il Tucu non si allena con l’Argentina. I dettagli

Infortunio Correa, problema fisico dopo il match con l’Uruguay per l’attaccante argentino, che aveva sostituito Lautaro Martinez

Ansia per Inzaghi e l’Inter. Joaquin Correa è acciaccato dopo l’ultima partita contro l’Uruguay, dove era entrato al posto di Lautaro Martinez.

La conferma è arrivata oggi, perché l’Albiceleste si è allenata in vista della prossima partita di qualificazione contro il Perù. Correa oggi ha svolto un lavoro differenziato, come riporta Tyc Sport. Nelle prossime ore farà degli accertamenti per capire l’entità di un eventuale infortunio, al momento va considerato in dubbio per la Lazio dopo la sosta.