Rinnovo Perisic, l’Inter non andrà oltre un biennale: le ultime

Rinnovo Perisic, l’Inter valuta il rinnovo di contratto del croato ma non si spingerà oltre un biennale: le ultime sulla situazione

Il rinnovo di Ivan Perisic resta uno dei punti da affrontare dalla dirigenza dell’Inter. L’esterno croato, infatti, andrà in scadenza al termine della stagione.

Come riporta Gazzetta.it, i nerazzurri non vogliono spingersi troppo in là: «Complicata la situazione dell’altro croato interista. Perisic è stato valorizzato, come esterno, dal 3-5-2 di Conte ed ora con Inzaghi si sta confermando: 4 gol in 17 presenze in questa Serie A. La trattativa per il rinnovo dell’ex Bayern Monaco non è ancora entrata nel vivo. Perisic, 33 anni a febbraio, chiede un ricco triennale: il club deve guardare in prospettiva e non andrà oltre un biennale a cifre minori. Nonostante le prestazioni sul campo del croato, la strada si fa in salita».