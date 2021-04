Rinnovo Ranieri: la posizione del tecnico della Sampdoria

La Sampdoria convince ancora e si avvicina alla salvezza mentre la situazione di Claudio Ranieri è ancora in bilico: la volontà del tecnico

«Ma non è che sto aspettando i cinque punti che mancano. Io so già cosa voglio fare da grande». Con queste parole Claudio Ranieri ha chiosato sul suo futuro. La sua Sampdoria è ormai vicina ad un’altra salvezza tranquilla dopo una stagione soddisfacente, ma il rinnovo del tecnico è ancora in dubbio.

L’allenatore romano non ha fatto mistero delle sue volontà: il tecnico è pronto a restare almeno per un altro anno ma non ha fretta di sedersi al tavolo delle trattative. L’idea è quella di comprendere al meglio le ambizioni del club.

