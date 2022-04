Rinnovo Sarri, a giorni il vertice con Lotito e Tare

Rinnovo Sarri, mercoledì il vertice con Lotito e Tare per delineare il futuro insieme: la volontà di continuare insieme c’è

Tarda ad arrivare il rinnovo di Maurizio Sarri con la Lazio, anche se il tecnico dopo il Sassuolo si è detto entusiasta di restare in biancoceleste.

Mercoledì sarà il giorno del vertice con Lotito e Tare, come riportato da La Repubblica. Le condizioni per restare ci sono, resta da capire il piazzamento e le idee sul mercato per capire se effettivamente il matrimonio potrà continuare.