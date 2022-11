Rinnovo Zaniolo, problema legato alle tempistiche: le ultime

In casa Roma tiene banco il rinnovo di Zaniolo, per i Friedkin i problemi sono le tempistiche affrettate in cui si sta cercando di chiudere

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la proprietà vorrebbe attendere visto la scadenza nel 2024 del contratto. Nessuna questione legata alle cifre che si aggirano a 4.5 di base e 1.5 di bonus. Pinto dovrà mediare sulla questione e probabile ci sarà un incontro durante la sosta per il Mondiale. Il rischio potrebbe essere di perderlo o di far subentrare nuove varianti che possano inficiare la firma del classe ’99.