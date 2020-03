Rinvio Euro 2020, decisione ufficiale prevista nel pomeriggio. Terminato il primo incontro tra UEFA, leghe e calciatori

La decisione, molto probabilmente, verrà ufficializzata nel pomeriggio. Euro 2020 verrà rinviato, ma la UEFA ancora deve ufficializzare il tutto. Come riportato da Sky Sport le prossime ore saranno decisive per poter capire il futuro di tutto il calcio europeo: al momento rimangono in ballo le varie coppe e i campionati nazionali, ma quasi sicuramente oggi verrò deciso il futuro del calcio, che dovrà adattarsi all’emergenza coronavirus.