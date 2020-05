Ripresa allenamenti Atalanta, Gasperini attende il via libera per poter ritrovare il gruppo e preparare l’eventuale volata finale

Il gruppo si sa, è importantissimo per Gian Piero Gasperini. Il tecnico dell’Atalanta vuole assolutamente ritrovare tutti i propri giocatori: le prossime settimane saranno decisive per poter ripartire e preparare l’eventuale ripresa del campionato.

Al momento c’è tanta incertezza, nonostante il via libero ricevuto dalle autorità. Non tutti i giocatori sono a Zingonia, alcuni stanno rientrando dall’estero in queste ore: nei prossimi giorni chi è tornato dovrà rimanere 14 giorni in quarantena.

Il Gasp attenderà ovviamente le decisioni da parte del Governo, ma vuole il prima possibile ripartire: a Bergamo c’è anche voglia di un po’ di normalità dopo gli ultimi due mesi e riprendere con la quotidianità potrebbe essere un modo per poter allontanare un periodo davvero complicato.