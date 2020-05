Ripresa allenamenti Inter, i nerazzurri sono già in campo: tutti i tamponi sono risultati negativi, Lukaku e Lautaro già in forma

I nerazzurri sono già a lavoro. La squadra di Antonio Conte – come si legge sull’edizione de La Gazzetta dello Sport in edicola oggi – ha già iniziato il lavoro individuale a Formello.

Appiano – si legge – riapre dopo 58 giorni: rosa divisa in tre gruppi, esercizi e pallone per tutti. Lukaku e Lautaro Martinez sembrano essere già in forma per l’eventuale ripresa.