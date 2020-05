Ripresa allenamenti Inter, oggi il primo allenamento di gruppo. La squadra è pronta, tutti agli ordini di mister Conte

Tutti agli ordini di mister Antonio Conte. L’Inter – come riportato da Sky Sport – si allenerà oggi in gruppo per la prima volta, dopo lo stop dovuto dall’emergenza coronavirus.

Gli allenamenti di squadra sono ripresi dal 19 maggio, ma i club di serie A hanno rimandato di qualche ora la ripresa delle attività per poter applicare alla lettera le indicazioni e le linee guida dettate dal CTS.