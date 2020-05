Ripresa allenamenti Juve: Ramsey il primo ad arrivare – VIDEO

Continassa riaperta quest’oggi per la ripresa degli allenamenti in casa Juventus. Ramsey il primo

Anche in casa Juve si riaprono i cancelli del centro sportivo. Dopo i test medici andati in scena nella giornata di ieri al J Medical, quest’oggi è stata riaperta la Continassa per i primi allenamenti individuali.

Come riporta l’inviato di JuventusNews24.com, Aaron Ramsey è stato il primo giocatore ad arrivare (il gallese è stato tra i pochi stranieri ad essere rimasto in Italia). Via via tutti gli altri, Chiellini, Bonucci, il preparatore Filippi e anche il CFO Paratici.