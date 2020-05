Ripresa campionato in Grecia, il 14 giugno si riparte: manca il via libera da parte del Governo, poi l’ufficialità

La Grecia va verso il ritorno in campo. Il Comitato della Super League, come riportato da Tutto Mercato Web, ha indicato il 14 giugno come data per la possibile ripartenza del campionato.

Al momento non c’è ancora l’ufficialità, si attende il via libera da parte del Governo. Poi sarà il momento di andare a limare le questioni legate agli stipendi: se non ci saranno problemi si tornerà di nuovo a giocare.