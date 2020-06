Ripresa Coppa Italia, Conte punta tutto su Lukaku e Martinez. I nerazzurri vogliono conquistare la finale, ma non sarà facile

Come stagione di rodaggio può andare più che bene, ma arrivare in finale potrebbe dare una scarica di adrenalina, come quelle che chiede mister Conte. Il tecnico dei nerazzurri vuole assolutamente raggiungere l’ultimo atto, anche se non sarà per nulla semplice giocarsela al San Paolo.

I valori però li conosciamo, la coppia Lukaku-Martinez potrebbe fare la differenza. Forse tra le quatto ancora in gara i nerazzurri sono gli unici a non avere pressioni di nessun tipo da parte della società. Questo non vuol dire lasciar andare un obiettivo, d’altronde quando si arriva in semifinale l’obiettivo rimane quello di alzare un trofeo.

COME ARRIVA L’INTER – I valori si sono appianati e ovviamente sarà necessario tirare le somme nelle ultime ore per capire chi mandare in campo dal 1′. Sicuramente Antonio Conte si affiderà alla coppia formata da Lukaku e da Lautaro Martinez.

Non si cambia nemmeno il modulo di gioco, il fedelissimo 3-5-2 verrà messo in campo per poter scardinare la difesa azzurra. La difesa invece verrà composta da Baston, De Vrij e Skriniar, a centrocampo spazio a Barella e Brozovic, con Eriksen libero di muoversi ovunque.