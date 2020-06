Ripresa serie A, ecco come si può superare l’ostacolo quarantena. Ci potrebbe essere un altro cambio nel protocollo

L’obiettivo principale è quello di evitare la quarantena in caso di positività. La serie A è pronta a ripartire, con tutti i dovuti protocolli. Serve però eliminare l’isolamento oppure limitarlo in qualche modo.

Due tamponi negativi in 48 ore – come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport – eliminerebbero i dubbi. L’esempio è stato quello di Zlatan Ibrahimovic. Il CTS però potrebbe non accettare, tutto rimane ancora in bilico.