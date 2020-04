Ripresa Serie A, Spadafora potrebbe far slittare l’inizio degli allenamenti. Decisivo l’incontro di oggi con i club del massimo campionato

Il ministro Spadafora potrebbe decidere di far slittare la ripresa degli allenamenti. A riportarlo è l’edizione odierna del Corriere della Sera in edicola oggi.

Oggi ci sarà l’incontro con i club di serie A per capire quali saranno i prossimi passi che il calcio effettuerà per ripartire. Le chance per un ok agli allenamenti sembrano essere basse, si va verso lo slittamento di altri dieci giorni.