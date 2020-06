Ripresa serie A, stadi virtuali: ecco come sarà il tifo post-Covid. Dalle foto alle sagome di cartone, i club si sono organizzati

Stadio vuoto? Non c’è nessun problema. Riparte la serie A, i club cercheranno dunque di organizzarsi al meglio per simulare l’ambiente stadio, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Dall’Inter al Cagliari – si legge sulla rosea – le società si sono organizzate. Foto, cori e sagome: il calcio e il tifo vogliono ripartire dopo un periodo simile.