Ripresa serie B, c’è la data: ipotesi 23 giugno per il campionato cadetto. Si lavora per tornare in campo già nel prossimo mese

C’è una data anche per quanto riguarda la serie B. Il calcio italiano prova a ripartire in tutti i modi, soprattutto nelle serie minori: come riportato dal Corriere dello Sport anche in cadetteria ci sono novità interessanti.

Due le date individuate, quelle del 20 e del 27 giugno. Si lavora però per una data intermedia, ovvero quella del 23. Probabilmente e salvo ulteriori stravolgimenti in quel giorno anche la serie B tornerà a giocare.