Risultati Nations League: tutti i verdetti dell’ultima giornata

Si è chiusa l’ultima giornata della fase a gironi di Nations League: ecco tutti i risultati tra promosse, retrocesse e qualificate alle Final Four

Nuovi verdetti in Nations League dopo le gare di mercoledì 18 novembre. Qualificate alle Final Four: Italia, Belgio. Promosse in Lega A: Austria, Galles, Repubblica Ceca, Ungheria. Retrocesse in Lega B: Bosnia, Islanda. Promosse in Lega B: Armenia, Albania. Retrocesse in Lega C: Bulgaria, Irlanda del Nord, Slovacchia, Turchia. Retrocesse in Lega D: Estonia, Kazakistan.

Ecco tutti i risultati.

Lega A

Polonia-Olanda 1-2 (6′ Jozwiak, 77′ rig. Depay, 84′ Wijnaldum)

Inghilterra-Islanda 4-0 (20′ Rice, 24′ Mount, 80′ 84′ Foden)

Bosnia-Italia 0-2 (22′ Belotti, 68′ Berardi)

Belgio-Danimarca 4-2 (3′ Tielemans, 17′ Wind, 57′ 69′ Lukaku, 86′ aut. Courtois, 87′ De Bruyne)

Lega B

Ungheria-Turchia 2-0 (57′ Siger, 90’+5′ Varga)

Serbia-Russia 5-0 (10′ Radonjic, 25′ 45’+1′ Jovic, 41′ Vlahovic, 64′ Mladenovic)

Repubblica Ceca-Slovacchia 2-0 (17′ Soucek, 55′ Ondrasek)

Galles-Finlandia 3-1 (29′ Wilson, 46′ James, 63′ Pukki, 84′ Moore)

Israele-Scozia 1-0 (44′ Solomon)

Irlanda-Bulgaria 0-0

Irlanda del Nord-Romania 1-1 (56′ Boyce, 81′ Bicfalvi)

Austria-Norvegia 1-1 (61′ Zahid, 90+4′ Grbic)

Lega C

Kazakistan-Lituania 1-2 (38′ Aymbetov, 40′ Vorobjovas, 90’+4′ Novikovas)

Albania-Bielorussia 3-2 (20′ 27′ rig. Cikalleshi, 35′ Skavysh, 44′ Manaj, 80′ Ebong)

Kosovo-Moldavia 1-0 (31′ Kastrati)

Grecia-Slovenia 0-0

Georgia-Estonia 0-0

Armenia-Macedonia del Nord 1-0 (55′ Hambardzumyan)