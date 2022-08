Rivera: «Il Milan può rivincere lo Scudetto. Juve e Inter deluse? Da tifoso rossonero spero continuino così»

Gianni Rivera, ex calciatore del Milan, ha parlato della Scudetto e della stagione ai microfoni de La Gazzetta dello Sport

Gianni Rivera, ex calciatore del Milan, ha parlato della Scudetto e della stagione ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni:

SCUDETTO – «Il Milan può rivincere, certo. A maggio ha festeggiato con merito, con i riconoscimenti da dividere tra società, allenatore, calciatori. In estate, poi, non mi sembra certo che la squadra si sia sfasciata.»

FAVORITE PER IL CAMPIONATO – «Il bello del calcio è che, prima di giocare, non si sa niente, anche se tutti fanno previsioni. È come dire se domani pioverà, quando fuori c’è il sole…»

INTER E JUVENTUS DELUSE – «E io, da milanista, spero che queste delusioni continuino…»

