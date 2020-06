Rivera sulla ripresa della Serie A: «Speriamo che presto possano tornare i tifosi allo stadio»

Gianni Rivera dice la sua sulla ripresa del campionato: ecco le parole dell’ex centrocampista del Milan sulla Serie A

«Speravamo tutti ricominciasse il campionato, speriamo anche che si arrivi fino in fondo, sicuramente sarà una fatica tremenda, un anno pesante per tutti i giocatori. Era inevitabile che fosse così. Ma bisognava portarlo a termine, speriamo che non finisca qui e che presto possano tornare i tifosi allo stadio».