Rivoluzione in blucerchiato: per Berisha Sampdoria a un passo, così come per Colley e Majer. Viviano, invece, piace a Parma e Sassuolo

La Sampdoria è pronta a cambiare pelle sul mercato. Emiliano Viviano andrà via, in arrivo invece ecco i due nomi noti Omar Colley e Lovro Majer, mentre la novità più importante è rappresentata da Valon Berisha. Colley è già stato a Genova per le visite mediche a Pasqua, gioca nel Genk ed è gambiano: costerà sette milioni più bonus e firmerà a breve il nuovo contratto con il Doria. Majer invece è nel mirino da un anno, per lui offerta da otto milioni alla Lokomotiva Zagabria, c’è molto ottimismo riguardo il suo arrivo alla Samp.

Valon Berisha invece è un profilo importante. Ha già giocato in Europa col Red Bull Salisburgo e costerà otto milioni di euro. È norvegese naturalizzato kosovaro e in carriera è cresciuto molto fino a diventare uno degli esterni più golosi sul mercato. La Samp sta chiudendo con gli austriaci e Berisha sarà presto a Genova. In mezzo a tanti arrivi, c’è l’addio di Viviano. Non rientra più nei piani di Marco Giampaolo e ha tre strade di fronte a sé: il Parma, il Sassuolo e lo Sporting CP. I portoghesi sono indietro, il Parma lo tenta, ma l’arrivo di De Zerbi in neroverde può essere un indizio importante per Viviano.