Sassuolo, ufficiale l’addio di Iachini. Arriva De Zerbi

Beppe Iachini non è più l’allenatore del Sassuolo, pronto a prendere il suo posto l’ex tecnico del Benevento Roberto De Zerbi

La notizia era nell’aria da qualche tempo e ora è arrivata anche l’ufficialità. Beppe Iachini non è più l’allenatore del Sassuolo. A dare l’annuncio è la stessa società con tweet sul proprio profilo ufficiale. Iachini chiude dunque la sua esperienza in neroverde dopo circa sette mesi, da quando era subentrato a Bucchi nel novembre del 2017. In questo periodo ha condotto la squadra ad una salvezza con due giornate d’anticipo, totalizzando 43 punti.

Tutto questo però no è bastato per rimanere a Reggio Emilia anche l’anno prossimo. La società è comunque già al lavoro per trovare il suo sostituto. Secondo quanto riporta Sky Sport il nome buono potrebbe essere quello dii Roberto De Zerbi. L’allenatore bresciano quest’anno ha guidato il Benevento alla sua prima esperienza in Serie A e sembra rappresentare il profilo giusto per sedere sulla panchina del Mapei Stadium la prossima stagione.