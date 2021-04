Rizzoli: «In finale di Champions diedi un rigore senza vederlo» – VIDEO

Nicola Rizzoli ha svelato un retroscena circa la finale di Champions League del 2013 fra Bayern Monaco e Borussia Dortmund

RIGORE – «In una finale di Champions League diedi un rigore più per dinamica che per quello che avevo visto. Ero di schiena e il rigore era un calcio sul petto. Per dinamica capii che il giocatore che voleva colpire il pallone non lo aveva colpito. Non avevo visto il fallo concretamente».