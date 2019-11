Rizzoli sul fallo di mano: «Si è passati dalla “volontarietà” a “tocco”»

Rizzoli parla del controverso fallo di mano: «I cambiamenti hanno complicato tutto. Si è passati da volontarietà a tocco»

Nel corso della riunione AIA tra aribtri, allenatori e capitani delle squadre di Serie A, il designatore Nicola Rizzoli è intervenuto per provare a chiarire la situazione sul fallo di mano. Ecco le parole dell’ex fischietto:

«I cambiamenti che sono stati fatti hanno portato il tutto a essere più complicato. Molto dell’interpretazione dipende dalla cultura personale che si ha. Si è passati dalla “volontarietà” a “tocco”. La mia sensazione, però, è che non tutti abbiano visto quanto detto a Coverciano in estate e faccio il mea culpa perché saremmo dovuti andare in ogni società a spiegare il regolamento».