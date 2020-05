Robles positivo al Coronavirus: l’annuncio del portiere del Betis

Joel Robles del Betis è uno dei cinque giocatori del campionato recentemente risultati positivi ai test del Coronavirus

La Liga quest’oggi ha diramato un comunicato ufficiale per annunciare di aver registrato cinque nuovi casi di positività al Coronavirus a seguito dei recenti test per la ripresa degli allenamenti in Spagna.

Fra questi vi è Joel Robles: il portiere del Betis ha deciso di uscire allo scoperto, pubblicando un video sui propri canali social in cui ammette di essere uno dei contagiati.