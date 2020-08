Rojo svela: «Ho chiamato “nasone” Ibrahimovic, mi voleva uccidere!»

Marcos Rojo, attualmente all’Estudiantes ed ex compagno di Ibrahimovic, ha svelato un aneddoto sullo svedese

Marcos Rojo, difensore dell’Estudiantes ed ex compagno di Ibrahimovic al Manchester United, ha svelato un aneddoto proprio sullo svedese. Le sue parole.

«Zlatan voleva sempre il pallone. Stavamo vincendo 1-0 in casa, era una bella partita. Ad un certo punto io sono andato avanti, lui mi è venuto incontro: lo spazio per dargliela tra le linee era evidente, ma Pogba era libero sulla sinistra e allora l’ho passata a lui. Ibra ha iniziato ad insultarmi e urlava: “Passami la palla!!”. Io gli ho risposto: “Stai zitto nasone, vuoi sempre tutti i palloni”. Abbiamo finito il primo tempo discutendo ad alta voce, poi siamo tornati nello spogliatoio. Ero al mio posto, mi stavo togliendo le scarpe, quando lui è entrando tirando calci a quello che trovava davanti a lui. Si ferma davanti a me, mi guarda e urlando dice: “Come mi hai chiamato?” e io gli ho risposto a muso duro: “No, come mi hai chiamato tu?”. Dentro di me però pensavo: “Per favore qualcuno venga a separarci, questo mi uccide”. Fortunatamente gli altri giocatori sono intervenuti mettendosi fra di noi, poi è entrato Mourinho urlando: lo spogliatoio era un vero casino. Però finì tutto lì. Rientriamo in campo e vinciamo. Il giorno dopo al campo di allenamento qualcuno mi afferra al collo da dietro e mi blocca. Era Zlatan: “Cosa mi hai detto ieri?” e scoppia a ridere».