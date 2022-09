Roma, Abraham: «Avevamo bisogno di fiducia»

Le parole di Abraham alla fine della partita tra la Roma e l’Empoli: «Sapevamo di affrontare un avversario organizzato, che faceva bene»

Tammy Abraham ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della combattuta vittoria della Roma contro l’Empoli. Di seguito le sue parole.

«Sapevamo di affrontare un avversario organizzato, che faceva bene. Dopo due sconfitte avevamo bisogno di fiducia tornando a vincere. Ci sono molte note positive stasera, al di la di me e Paulo. Come Matic, Celik che sta facendo bene. Per quel che mi riguarda sto continuando a migliorare, a imparare. Sto tornando in forma dopo essere rientrato da un infortunio».