Roma, Abraham diventa un caso: cessione in estate?

In casa Roma c’è da risolvere un caso ed è quello di Tammy Abraham, l’attaccante inglese non sta più segnando come la scorsa stagione

In casa Roma c’è da risolvere un caso ed è quello di Tammy Abraham, l’attaccante inglese non sta più segnando come la scorsa stagione.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, l’attaccante potrebbe essere ceduto in estate. Il Chelsea avrebbe un diritto di recompra fissato a 80 milioni ma non avrebbe intenzione di spendere tali cifre. Tiago Pinto non scende sotto i 40 milioni qualora dovesse mettere sul mercato l’inglese, anche perché il costo del suo cartellino sarebbe già stato ammortizzato.