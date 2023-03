Roma, Abraham piace in Premier League

Il futuro di Abraham a Roma è molto incerto, soprattutto dopo il calo di rendimento avuto da una stagione all’altra

Il Chelsea non spenderà gli 80 milioni per una sua eventuale recompra, ma in Premier ci sono altri club pronti a trattare coi giallorossi. L’Aston Villa è tra questi e vuole provare a rilanciare Tammy in patria. Lo scrive Il Corriere dello Sport.