Roma, adesso tocca ai leader. Dzeko prende per mano i giovani

Roma, adesso Fonseca punta sui leader. Hanno fatto eco le parole di Dzeko verso i più giovani: il bosniaco ora li prende per mano

Hanno fatto rumore le critiche lanciate da Edin Dzeko nel post partita di Sassuolo-Roma. Niente di troppo clamoroso, solo parole forti per far sì che i giovani si calino al cento per cento nella realtà capitolina. Nella situazione in cui è la squadra, perdere tempo è proprio l’ultima cosa che può servire.

L’attaccante, che ha festeggiato sabato sera il traguardo dei 100 gol con la maglia giallorossa, è chiamato a guidare questi calciatori ancora “acerbi”. Fonseca punta adesso sui leader della sua rosa: è loro il compito di guidare l’intera compagine per rialzare la china dopo un inizio di 2020 complicato.