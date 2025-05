Roma, è scontro totale con l’AIA: Zappi risponde a Ranieri dopo il suo sfogo contro il VAR

Roma, scontro totale con l’AIA dopo la decisione del VAR di annullare il rigore di Kone contro l’Atalanta: Zappi risponde a Ranieri

Claudio Ranieri è tornato al centro del dibattito arbitrale dopo il discusso rigore assegnato e poi revocato in Atalanta-Roma, episodio che ha riacceso la polemica sulla coerenza del protocollo VAR. L’ex tecnico giallorosso, da sempre conosciuto per i suoi modi equilibrati, ha stavolta alzato i toni, lamentando l’intervento del VAR come irrituale e contrario a quanto stabilito in sede di riunione tecnica. «Magari sono state cambiate le regole e non mi hanno detto nulla», ha detto a caldo da Bergamo, aggiungendo che aspetta ancora spiegazioni dal designatore Rocchi. Un’uscita forte, nel solco del “noi contro tutti” che Ranieri ha ereditato da Mourinho, e che ha dato alla squadra uno scossone emotivo nel tentativo di restare agganciata alla lotta Champions.

La polemica non si è spenta il giorno dopo: l’AIA, per voce del presidente Antonio Zappi, ha difeso la decisione presa da Sozza e Abisso, chiarendo che «non si trattava di calcio di rigore» e che il VAR è intervenuto correttamente per evitare un errore tecnico. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Zappi ha poi criticato apertamente Ranieri, sottolineando come parole pronunciate nei grandi stadi possano avere ripercussioni anche nei campi di provincia, dove le tensioni possono sfociare in episodi di violenza. Dietro la rabbia dell’allenatore c’è anche la consapevolezza di un danno sportivo ed economico: una chiamata così controversa potrebbe compromettere l’accesso alla prossima Champions League, con tutte le conseguenze del caso per la Roma.