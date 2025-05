Rabbia Ranieri: «Come si fa a non dire che è rigore? Ci hanno spiegato che il VAR interviene solo in quel caso, e poi...»

Roma ko contro l’Atalanta, la rabbia a fine partita di Ranieri per il rigore non concesso su Koné dal VAR: «Come fa a dire che non c’è?»

Claudio Ranieri si è detto profondamente deluso e indignato per la direzione arbitrale nella sconfitta contro l’Atalanta, in particolare per l’annullamento del rigore concesso alla Roma nel secondo tempo. Al centro della polemica, l’intervento del Var Abisso che, a suo dire, è andato contro il principio di “errore evidente”. Nonostante riconosca i meriti dell’Atalanta, Ranieri ha espresso forte disappunto per la mancanza di uniformità nei criteri arbitrali. A fine partita, ha ricevuto anche un’ammonizione per proteste e ha lasciato la panchina visibilmente contrariato.

Sul piano tecnico, Ranieri ha ammesso ai microfoni di DAZN che le chance Champions sono minime ma ha elogiato il gruppo per lo spirito mostrato durante l’intera stagione. Ha sottolineato la necessità di combattere fino all’ultima giornata per rispetto dei tifosi e ha difeso i propri giocatori, incluso Rensch, colpevole sul primo gol. Una nota di amarezza anche per Sulemana, suo ex pupillo a Cagliari, autore del gol decisivo per l’Atalanta.

VAR E RIGORE – «Ci hanno sempre detto che il Var interviene solo in caso di evidente errore. Pasalic sbaglia l’intervento e tocca il ginocchio, quindi il Var non doveva intervenire. L’arbitro ha dato il rigore e non doveva essere richiamato. Manca linearità, non si possono cambiare le regole di partita in partita».

SPIEGAZIONI MANCATE – «Mi ha risposto che il contatto c’era ma era troppo leggero. E che significa? Non è mai un episodio da Var. Si modifica la valutazione del campo solo se è stato commesso uno sbaglio indiscutibile».

AMAREZZA – «Intanto fatemi andare sul 2-1 e poi vediamo che succede».

SOZZA – «Non ha motivato il dietrofront. Evidentemente non ero degno di avere le sue spiegazioni».

MARELLI E LA MOVIOLA – «Come fa a dire che non c’è? Pasalic sbaglia l’intervento, ha preso il ginocchio del mio giocatore».

EUROPA E TIFOSI – «Non so se sia fattibile ormai ma ci proveremo. I miei ragazzi meritano l’applauso dell’Olimpico domenica contro il Milan».

SULEMANA – «Mi mangio le mani perché Sulemana era con me a Cagliari: gli ho sempre chiesto di tirare di più in porta. Mi ha preso alla lettera nella serata sbagliata».

RENSCH – «Ha commesso un errore. Ma questo è il calcio: succede».