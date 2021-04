Roma: alta tensione tra Fonseca, la squadra e Tiago Pinto. La situazione

Alta tensione a Trigoria: secondo alcune ricostruzioni ci sarebbe stato un duro confronto tra Fonseca, la squadra e il ds Pinto

Duro confronto in casa Roma nell’allenamento odierno dopo la gara contro il Sassuolo. A Trigoria il gruppo squadra, con Fonseca, ha analizzato il pareggio contro i neroverdi.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il confronto poi sarebbe sfociato in un duro scontro in cui è intervenuto anche il ds Tiago Pinto. Situazione non proprio idilliaca dunque verso la sfida con l’Ajax.