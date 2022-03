Roma, annullata la conferenza di Mourinho pre Udinese: il motivo

Josè Mourinho non parlerà in conferenza stampa prima del match con l’Udinese. Il motivo di questa decisione

La Roma, dopo la vittoria di ieri sul Vitesse, è rimasta ad allenarsi in Olanda per preparare la sfida di campionato contro l’Udinese.

I giallorossi partiranno poi direttamente alla volta del Friuli senza passare per la Capitale. Questo il motivo per il quale Josè Mourinho non parteciperà alla classica conferenza stampa della vigilia.