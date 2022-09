Zaniolo, dalla delusione della Nazionale alla sfida con l’Atalanta: il gol per tornare in vetrina

La delusione della mancata convocazione in Nazionale e la voglia di tornare decisivo in campionato: Zaniolo sfida l’Atalanta

Zaniolo sì o Zaniolo no. Questo il dubbio di Mourinho da sciogliere prima della sfida contro l’Atalanta. Il tecnico portoghese dovrà decidere se andare all’attacco utilizzando i fantastici quattro insieme dall’inizio o se restare più coperto e tenersi una carta a partita in corso. Nel primo caso Zaniolo giocherebbe al fianco di Dybala, nel secondo potrebbe essere l’arma della ripresa.

In ogni caso può essere la partita del classe ’99 che non ha digerito la mancata convocazione del Ct Mancini con la Nazionale. Rabbia misto delusione da trasformare subito in energia positiva da mettere in campo per la sfida alla Dea. Gli manca ancora il gol, dopo un precampionato stellare, per tornare in vetrina. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.