Roma, attacco a secco in Giappone: col Nagoya Campus è 0-0

Roma a secco alla prima uscita della tournée giapponese: i giallorossi hanno pareggiato per 0-0 contro il Nagoya Campus

A secco la Roma di Mou alla prima uscita in Giappone contro il Nagoya Campus, match che ha visto tanti giovani tra le file della formazione giallorossa.

Gara con poche emozioni ad eccezione della traversa colta da Ibanez dopo un’ora di gioco, ma sicuramente l’occasione giusta per mettere un po’ di minuti nella gambe in attesa della ripresa prevista per gennaio.