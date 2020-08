Roma, Balbo: «Per Dzeko parla la storia, ma Milik un ottimo sostituto»

L’ex attaccante della Roma ha parlato degli attaccanti che potrebbero avvicendarsi in giallorosso

Abel Balbo, ex attaccante tra le altre anche della Roma, in una intervista al Corriere dello Sport ha parlato del valore di Edin Dzeko e delle qualità di Milik che potrebbe sostituirlo in giallorosso.

«Dzeko gioca a meraviglia con la squadra e alla Roma ha sfondato il muro dei 100 gol, la sua storia parla per lui. Milik è più animale d’area di rigore. Credo che l’incastro degli attaccanti dipenda dalla volontà dei singoli. Se Dzeko volesse andare via il polacco sarebbe un ottimo sostituto, se invece volesse restare, tanto meglio».