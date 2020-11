Roma, Bruno Conti ricorda Gigi Proietti: «Era come Liedholm»

Bruno Conti ricorda Gigi Proietti, scomparso due giorni fa all’età di 80 anni: i rapporti con la Roma dell’attore grande tifoso

Bruno Conti, intervistato da La Gazzetta dello Sport, parla del suo rapporto con Gigi Proietti, scomparso due giorni fa a 80 anni.

RICORDI – «Ho tanti ricordi che mi legano a lui, ad iniziare da quando ci venne a trovare a Trigoria subito dopo il secondo scudetto. Scherzava con tutti: me, Falcao, il presidente Viola. E poi tanti ricordi anche nei molti derby del Cuore che abbiamo vissuto insieme. Era un maestro di eleganza anche nel saper essere tifosi».

MAESTRO – «Per me è stato un grande maestro, nel suo campo a livello di uno come Liedholm per quanto riguarda il calcio. Non so neanche quante volte avrò visto “Febbre da Cavallo”. E quante volte ho ritrovato degli sketch con dentro la Roma nei suoi film. Ce la metteva sempre, era una questione di cuore».