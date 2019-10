Roma, caccia agli svincolati? Ecco la volontà di Petrachi

Roma, per sopperire agli infortuni caccia agli svincolati? Petrachi preferirebbe non intervenire sul mercato, ma il d.s. valuta

Gli infortuni stanno falcidiando la Roma in questo periodo della stagione. Sopratutto a centrocampo, per Paulo Fonseca gli uomini iniziano a scarseggiare considerato che il solo Veretout è superstite.

Gianluca Petrachi, d.s. giallorosso, non vorrebbe intervenire sul mercato degli svincolati che, tra l’altro, attualmente non offre tantissimo. Questa è la volontà del dirigente, che tuttavia non ha ancora interrotto le valutazioni per cui gli scenari potrebbero cambiare.