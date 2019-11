Roma, i giallorossi si guardano intorno per cercare un attaccante da affiancare a Dzeko per il resto della stagione

La Roma si guarda intorno alla ricerca di un attaccante che possa supportare Dzeko in questa seconda parte di campionato. Nel mirino è finito Kean dall’Everton, che potrebbe arrivare già a gennaio in prestito.

Come riporta il Corriere dello Sport, Petrachi però si sarebbe fatto vivo di nuovo per Mariano Diaz. Il giocatore del Real Madrid è fuori dal progetto di Zidane e non ha giocato neanche un minuto in questa stagione. Difficile però che qualcuno sia disposto a spendere i 20 milioni richiesti dal club di Madrid soprattutto nel mercato di gennaio.