Roma, Kean e Dani Olmo nel mirino dei giallorossi

Roma, i giallorossi pensano al mercato: Kean piace per gennaio, interesse anche per lo spagnolo Dani Olmo

La Roma si guarda intorno e approfitta di questa pausa per le Nazionali per studiare le prossime mosse di mercato. Il ds Petrachi ha già le idee chiare su chi vorrebbe portare nella Capitale già a gennaio.

Come riporta il Corriere dello Sport il primo nome è quello di Moise Kean. L’azzurro non si è mai ambientato nell’Everton e fa fatica a mettersi in luce. Per questo si potrebbe tentare una mossa già nella prossima finestra di mercato. Più difficile sarà invece ad arrivare a Dani Olmo in forze alla Dinamo Zagabria che ha già siglato sei reti in 17 gare e che benissimo sta facendo anche con la Nazionale spagnola. Per lui però c’è da battere la concorrenza di Leverkusen e Dortmund in primis. Sempre dalla Dinamo piace anche Josko Gvardiol difensore che all’occorrenza può essere impiegato anche come terzino.