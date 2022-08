Roma, Camara: «Darò il mio aiuto in ogni competizione»

Mady Camara, neo acquisto della Roma, ha parlato della sua nuova avventura in giallorosso: la presentazione

Mady Camara si presenta al popolo giallorosso con un’intervista ai canali ufficiali della Roma.

LE PAROLE – «Sono molto contento di essere qui, la Roma rappresenta una grande opportunità per me. Sarà una stagione impegnativa, tra coppe e campionato, ma io sono qui per dare il mio contributo ed aiutare la squadra in ogni competizione a cui parteciperemo. Vedere l’Olimpico e i tifosi giallorossi è stato magnifico, non vedo l’ora di giocare per loro».