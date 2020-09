Roma, Cengiz Under andrà al Leicester: fissate le visite mediche

Cengiz Under si appresta a diventare un nuovo giocatore del Leicester: tutto fatto con il club inglese. I dettagli

In una giornata si è chiusa la trattativa che porterà Cengiz Under al Leicester. Come riporta Gianluca Di Marzio, il giocatore turco si trasferirà in Premier League con la formula del prestito con obbligo di riscatto, per un totale di 27 milioni di euro – 3 per il prestito, 24 per il riscatto.

Nelle prossime ore l’esterno della Roma sarà in Inghilterra per svolgere le visite mediche con il Leicester e iniziare la sua nuova avventura in terra inglese.